FC Barcelone : Koeman a besoin du "meilleur Messi" pour battre le Real Madrid

"On a besoin du meilleur Messi, du meilleur Barça pour gagner"

Mai 2018 et un Clasico au score nul face au Real Madrid (2-2). Depuis, six matchs sans inscrire le moindre but ou délivrer la moindre passe décisive face à ce même adversaire. Six matchs, aussi, à affronter un club merengue sans Cristiano Ronaldo dans ses rangs. C'est la mauvaise série sur laquelle reste Lionel Messi. Forcément, à son échelle, cela surprend, d'autant qu'il est cette saison le meilleur buteur (23 réalisations en 27 matchs) et second passeur (8 offrandes) dans le championnat espagnol.Dans un Clasico qui pourrait avoir son importante pour le titre, le choc de samedi (21 heures) face au Real Madrid de Zinedine Zidane est une occasion en or afin de frapper fort. En conférence de presse ce vendredi, Ronald Koeman a affirmé sa nécessité de compter sur un numéro 10 très affûté. "(samedi). "a-t-il expliqué.Pour lui, les deux dynamiques sont sensiblement similaires, et il ne sous-estime pas l'équipe de Zinedine Zidane, qui devra composer sans Sergio Ramos, Eden Hazard ou encore Dani Carvajal (blessures) et Raphaël Varane (Covid-19) . "Toutes compétitions confondues, la dernière défaite du Real remonte au 30 janvier dernier contre Levante (1-2), alors que le Barça n'a plus été battu depuis le 16 février, face au PSG (1-4).