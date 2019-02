Buteur lors de son neuvième match consécutif samedi soir face à Valence, Lionel Messi a tiré le FC Barcelone d’un fort mauvais pas. Les Catalans étaient en effet menés 0-2 au Camp Nou, avant que «la Pulga» n'entre en action, réduisant d’abord l’écart sur penalty (39e) avant d’égaliser quelques instants après l’heure de jeu d’un joli tir des 20 mètres (64e), permettant ainsi aux siens d’obtenir le point du match nul face à des adversaires bien en place (2-2).

Mais le quintuple Ballon d’or a aussi inquiété les supporters du Barça, à quatre jours du choc face au Real Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi (en exclusivité sur beIN SPORTS). Car il a dû sortir quelques instants pour se faire soigner à la cuisse droite, qu’il s’est fait masser au bord du terrain. Et s’il a finalement pu regagner sa place, Ernesto Valverde utilisant son dernier remplacement pour faire entrer Malcom à la place de Coutinho à la 84e minute, il pourrait être forfait pour le Clasico, Catalunya Radio rapportant qu’il souffre d’une contracture à la cuisse.

Son entraîneur, espère lui que ce n’est pas "trop sérieux. Je ne sais pas exactement ce que c’est, a-t-il commenté en conférence de presse. On va attendre de voir ce que vont dire les docteurs." Ses hommes sont au repos ce dimanche, et reprendront l’entraînement lundi. On devrait en savoir plus d’ici là sur l’état de Messi, alors que, après le duel face au rival merengue, se profile, dans un peu plus de deux semaines, le 8e de finale aller de Ligue des champions face à l’Olympique Lyonnais.