Mardi, le FC Barcelone entrera sur le terrain contre le Viktoria Plzen en sachant qu'il est impuissant à changer son destin européen. Ce destin étant une deuxième participation à la Ligue Europa en deux ans. Cette situation a une nouvelle fois plongé le club dans un processus d'auto-critique, après avoir investi de manière significative dans son équipe au cours de l'été. Le problème dure depuis cinq ans maintenant, car le FC Barcelone ne parvient pas à se montrer à la hauteur lorsque les choses se compliquent en Europe.

Iniesta optimiste malgré tout

Le problème remonte à l'époque où l'équipe comptait dans ses rangs Luis Suarez, Ivan Rakitic et Andres Iniesta. Et le milieu de terrain espagnol s'est récemment confié à AS au sujet des difficultés européennes du FC Barcelone. "Vous avez raison de dire que d'ici, loin du centre d'intérêt, tout semble différent. Je veux que le Barça et les gens que je connais et apprécie fassent bien. Depuis l'arrivée de Xavi, l'évolution a été très positive et l'effectif actuel est super complet dans tous les domaines, mais il y a des choses qui arrivent et la Ligue des champions se joue sur des détails. On aurait pu gagner un match contre le Bayern et l'Inter, mais ça n'est pas arrivé."