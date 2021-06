Pep Guardiola a récemment profité d'une partie de golf avec son ancien coéquipier au FC Barcelone et entraîneur actuel du club catalan, Ronald Koeman, pour louanger le technicien batave. Le boss de Manchester City est convaincu que le Néerlandais est l'homme idéal pour diriger les Blaugrana lors de la saison à venir. L'entraîneur du club mancunien a fait l'éloge du travail de Koeman lors de sa première saison sur le banc au Camp Nou et pense qu'il mérite une deuxième campagne pour prouver sa valeur.

Guardiola valide Koeman

« C'est un de mes amis. Les entraîneurs sont toujours dans une position plus faible quand nous ne gagnons pas, et plus forte quand nous gagnons », a déclaré Guardiola lors du Legends Trophy à Majorque, dans des propos relayés par Marca. « J'ai été dans trois clubs différents, mais rien n'est comparable à Barcelone ou au [Real] Madrid, où les répercussions sont bien plus importantes, où tout est plus difficile à contrôler en privé. J'en ai discuté avec Ronald, nous sommes exposés à cela. Si vous ne le voulez pas, ne vous y consacrez pas, mais il est fort et a beaucoup d'expérience. C'est l'entraîneur idéal pour la saison prochaine. »