Antoine Griezmann a qualifié Lionel Messi de "légende du football" après que son capitaine ait dominé les manchettes de la presse sportive, dimanche. Après que les détails du contrat de Messi avec le Barça aient fuité dans la presse, La Pulga s'est vengé sur l'Athletic Bilbao avec un sublime coup franc, son 650e but pour le Barça. Buteur également lors de ce match, Griezmann s'est montré dithyrambique sur son collègue. Interrogé sur la valeur de l'Argentin, le Français a volé à la rescousse de Messi : "Nous apprécions Messi, c'est une légende", a déclaré l'attaquant français à Movistar. "J'espère que nous pourrons continuer à l'apprécier et qu'il pourra continuer à nous aider à gagner."

Griezmann, soutien indéfectible de Messi

Sur les 650 buts de Messi pour Barcelone, 49 ont été des coups francs directs, dont 38 inscrits en Liga. Messi compte 12 buts et deux passes décisives en championnat pour le Barça cette saison, alors que le club Blaugrana est deuxième avec 10 points de retard sur le leader de la Liga, l'Atlético Madrid.