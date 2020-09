FC Barcelone : Griezmann évoque sa relation avec Messi

L'avenir de Griezmann est au Barça



Antoine Griezmann : "Ça va venir avec Leo ! Je suis très bien au Barça."



Les premiers mots d’Antoine Griezmann depuis l'annonce que Lionel Messi reste au Barça.



Propos recueillis par @PhilSANFOURCHE @martingabriels @jhababou @m6info

Le FC Barcelone n'a pas été à son top lors de la saison écoulée, avec la perte de la Liga au profit du Real Madrid, une élimination en Coupe du Roi et une humiliation en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich encore vive dans les têtes (8-2). De façon individuelle, Antoine Griezmann a déçu, lui qui était arrivé en provenance de l'Atlético Madrid l'été dernier.Il s'est exprimé dans un entretien accordé à RTL. "Oui, ça se passe bien. On s'entend très bien en dehors du terrain. Après c'est comme avec Kylian (Mbappé), au début je ne trouvais pas les passes. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour le trouver.", a expliqué le champion du monde 2018.En dépit des rumeurs d'un possible départ, il a confirmé qu'il allait bien évoluer au Camp Nou. "Oui, je ne sais pas pourquoi les gens inventent un peu des destinations pour voir si un jour ils vont trouver.a commenté l'ancien élément de l'Atlético Madrid." J'ai très envie de connaître le nouveau coach (Ronald Koeman) personnellement, même si j'ai déjà parlé avec lui au téléphone, mais ce n'est pas pareil en face à face. Hâte de retrouver les coéquipiers et envie de tout faire pour gagner des trophées., a fait savoir Griezmann.Avec le départ plus que possible de Luis Suarez, le Français devrait, comme Ousmane Dembélé, avoir la possibilité d'affiner son rendement dans le Barça de Koeman.