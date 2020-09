FC Barcelone : Griezmann espère que Messi va rester

Le feuilleton autour du possible départ de Lionel Messi n'est pas encore terminé, alors que son père et agent, Jorge, a rencontré le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu. D'après certains médias, les deux camps sont restés sur leurs positions et le natif de Rosario pourrait finalement être présent au sein du Camp Nou, avant de partir la saison prochaine de façon libre, lors de la fin de son contrat.

Une histoire entre Messi et le Barça

Avant la rencontre de Ligue des Nations entre la Suède et la France, samedi (21h45), Antoine Griezmann était l'invité de M6, ce jeudi soir. Et il a parlé du thème d'un départ possible de son coéquipier argentin. "Focalisé sur la sélection", l'ancien élément de l'Atlético Madrid a ainsi commenté : "On essaie d'avoir des nouvelles, mais ce qui se passe, c'est entre le club et lui. On espère juste qu'il restera. On écoute un peu tout mais on n'en sait pas plus de notre côté."



Antoine Griezmann n'a pas connu une saison aisée pour son arrivée au Barça, en provenance de l'Atlético Madrid, l'été dernier. Le champion du monde 2018 n'a que rarement été indispensable, étant même remplaçant lors de l'humiliation subie par le club face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, il a été rassuré par son nouvel entraîneur, Ronald Koeman.



Lors d'un entretien individuel entre les deux hommes, l'ancien coach des Pays-Bas lui a parlé de son rôle pour le futur du Barça. Il lui a en effet promis qu'il jouerait dans l'axe, une position dans laquelle il brille sous le maillot des Bleus, lui donnant plus de liberté.