FC Barcelone : Griezmann à nouveau sur le banc pour le match face à l'Atlético de Madrid

Le Barça avec une attaque à deux

Pour le compte de la 33e levée de la Liga, le Barça accueille l’Atlético de Madrid, ce mardi soir au Camp Nou (à 22h00). Une belle affiche et une rencontre capitale. Antoine Griezmann, l’attaquant français des Blaugrana, n’y est pas convié. Du moins, pas en tant que titulaire. Après avoir déjà débuté sur le banc samedi dernier face au Celta Vigo (2-2), il sera donc de nouveau remplaçant. Certainement un crève-cœur pour le champion du monde, surtout qu’il s’agit d’une opposition face à son ancien club.Griezmann n’a plus été décisif depuis huit rencontres dans le championnat espagnol. Une série noire qui ne lui fait pas honneur, et qui a certainement conduit Quique Setién à opter pour d’autres choix en attaque. Pourtant, publiquement, le coach catalan ne cesse de défendre l’international tricolore face aux critiques, et répéter qu’il s’agit d’un élément très important pour l’équipe.« Grizou » étant sur le flanc, l’attaque barcelonaise sera composée de Lionel Messi et de Luis Suarez. Exceptionnellement, les champions d’Espagne vont se produire dans un système en 4-4-2. Ansu Fati et Martin Braithwaite faisant, eux aussi, les frais de cette modification tactique. En milieu de terrain, Quique Setién a fait confiance à Ivan Rakitic et Arturo Vidal pour accompagner Sergio Busquets et le jeune Riqui Puig. Derrière, c’est l’arrière-garde type qui est alignée. Clément Lenglet et Gerard Piqué restent immuables dans l’axe, au détriment de Samuel Umtiti.