La liste des joueurs présents au sein de l'infirmerie du Barça ne cesse de s'allonger. Aux Araujo, Pedri, Sergi Roberto, Fati, Braithwaite, Torres, Wague et autre Demir vient s'ajouter le nom d'Eric Garcia. Ce samedi, le défenseur blaugrana s'est blessé à la jambe droite et a dû sortir peu avant l'heure de jeu (54e). Il souffre d'une blessure au biceps fémoral.



Et la durée de l'indisponibilité du transfuge de Manchester City n'est pas plus réjouissante puisque, comme l'indique Mundo Deportivo, Eric Garcia manquera environ cinq semaines de compétition. Il ne prendra donc pas part au Clasico prévu mercredi en demi-finale de Coupe d'Espagne et sa présence pour le match aller des barrages de la Ligue Europa face à Naples prévu le 17 février demeure très incertaine.



Le malheur des uns faisant parfois le bonheur des autres, Clément Lenglet pourrait être le principal bénéficiaire de cette absence longue durée, lui qui est d'ailleurs entré en jeu samedi à la place de son coéquipier.