Un timing parfait. Alors que l'actualité du Barça a été dominée cette semaine par une dette abyssale avec d'énormes montants à rembourser avant la fin de la saison, le quotidien généraliste El Mundo dévoile les dessous du dernier contrat signé par Messi en Catalogne, en 2017. "Le contrat qui a ruiné le Barça". Messi aurait ainsi touché la bagatelle de 555 237 619 euros, pour un contrat en or massif et bardé de primes en tout genre, liées à la performance, à la signature et même à la fidélité.

Victor Font défend Messi

Certaines voix indignées s'élèvent et Messi lui-même serait furieux de la divulgation de ces chiffres fous. Les révélations d'El Mundo ont d'ailleurs suscité une réaction immédiate de Victor Font, qui s'est tourné vers les réseaux sociaux pour défendre le club espagnol et le joueur argentin. "Messi a gagné chaque euro que le Barça lui a payé. Il ne nous a pas ruinés. Au contraire, il est le meilleur joueur de l'histoire et nous voulons qu'il reste avec nous pour toujours", a tweeté Font, qui pour rappel, est l'un des trois candidats à la présidence du FC Barcelone.