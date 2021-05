FC Barcelone : Flick pour succéder à Koeman ?

Le FC Barcelone s'apprête à opérer à quelques changements radicaux dans l'optique d'un nouveau cycle. Vainqueur de la Coupe du Roi (4-0 contre l'Athletic Bilbao), le club catalan n'a pu briller sur la scène européenne (élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au PSG) et celle nationale, avec une troisième place avant la dernière journée de Liga, samedi sur le terrain d'Eibar (18 heures). Ainsi, Joan Laporta, le président, a promis un renouvellement. "Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et l'heure est venue d'entrer dans un processus de renouvellement. Dès la semaine prochaine, certaines décisions seront prises afin de bâtir une équipe plus compétitive pour la saison prochaine, afin de remporter la C1 et la Liga", a-t-il expliqué dans les colonnes de Sport.

Un accord avec l'Allemagne mais...

l'entraîneur le mieux placé pour diriger le Barça la saison prochaine

De fait, on pense forcément au futur de Ronald Koeman, le coach des Blaugrana. Arrivé sur le banc du Camp Nou en août dernier en signant un contrat de deux ans, le technicien hollandais pourrait payer la fin de saison relativement décevante de son équipe.La source indique que le technicien serait "", précisant que Laporta aurait déjà eu une discussion avec le natif de Heidelberg qui serait enchanter à l'idée de diriger le club. Par ailleurs, un accord verbal existerait entre Flick et la sélection allemande afin qu'il prenne la succession de Joachim Löw après le Championnat d'Europe, même si, selon RAC 1, rien n'est signé pour le moment.