FC Barcelone : Ferran Torres a suivi une thérapie

Le début de saison de Ferran Torres, l'ailier de 22 ans du FC Barcelone, n'a pas été aussi bon qu'attendu. Conséquence logique : l'ancien joueur de Manchester City, arrivé à l'intersaison 2022 pour une somme supérieure à 50 millions d'euros, a essuyé de très nombreuses critiques. Depuis le début du mois de janvier, Xavi, le coach catalan, a décidé de gérer son cas d'une manière assez radicale : en le mettant sur le banc et ne lui offrant que quelques minutes de jeu. Un mal pour un bien puisque l'international espagnol a été très performant contre Cadix dimanche (victoire 2-0). Une rencontre qu'il avait démarrée comme titulaire. Interrogé par les médias locaux, il a confié avoir fait appel à un psychologue pour sortir de cette phase difficile.

"Les gens n'ont pas pris en compte le fait que je suis arrivé à un moment compliqué, a-t-il souligné. L'équipe était 9e de Liga. Par ailleurs, j'avais contribué à qualifier le club pour la Ligue des champions. C'est à ce moment que j'ai décidé de travailler avec un psychologue. Je n'avais pas confiance en moi, tout m'affectait. Cela a été une expérience très dure, très amère, mais aussi l'une des meilleures phases parce que maintenant, je me sens plus fort. J'étais trop obsédé par le but et le fait de ne pas jouer. Avant, je ne pensais qu'à marquer, même quand je ne jouais pas bien. J'ai appris à entrer sur la pelouse pour profiter et à partir de là, les choses se passent comme elles doivent se passer. Il y a des semaines où je ne vais pas chez le psy et d'autres où j'y vais trois fois. On ne parle pas toujours de football, on parle aussi de ma vie privée."