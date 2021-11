Le FC Barcelone affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions mercredi prochain en Allemagne. Les Catalans jouent pour une place en huitième de finale de la première compétition de clubs d'Europe. En cas de victoire, la qualification est assurée. En revanche, s'ils ne gagnent pas et que Benfica bat le Dynamo Kiev dans l'autre match du groupe, ils seront éliminés. Ansu Fati est, selon Marca, déterminé à revenir à temps pour participer au match. Xavi a donné congé à ses joueurs lundi et mardi cette semaine, mais Fati travaille pour récupérer à temps pour le match. Le jeune souffre d'une blessure à l'ischio-jambier de la jambe gauche.

Fati progresse bien

Fati s'est blessé contre le Celta Vigo à Balaidos au début du mois, et n'a pas joué avec le FC Barcelone depuis. La presse locale dit qu'il progresse bien, cependant, et même s'il est encore peu probable qu'il soit de retour en pleine forme à temps pour le match de Munich, ce n'est pas exclu. Barcelone veut être prudent avec lui. Fati, qui a récemment signé un contrat à long terme au Camp Nou jusqu'en 2027, n'a joué que 367 minutes cette saison en raison de blessures.