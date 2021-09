L'ancien attaquant du FC Barcelone Samuel Eto'o a soutenu le président barcelonais Joan Laporta pour redresser la situation au Camp Nou. Le Barça se trouve dans une situation difficile, continuant à réduire les coûts et les dépenses malgré les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann. Cela commence à avoir un impact sur le terrain aussi, les Blaugrana ne parvenant pas à rivaliser avec des équipes comme le Bayern Munich en Ligue des champions, tandis qu'ils ont aussi récemment trébuché en Liga contre Grenade.

Eto'o derrière Laporta

Malheureusement pour les fans du Barça, ils n'ont pas d'autre choix que de supporter la situation dans l'espoir que le club puisse s'en sortir dans cette période difficile pour le club qui a accumulé des montagnes de dettes. Joan Laporta est l'homme chargé de redresser la situation après avoir été réélu président au début de l'année. Et l'ancien attaquant Eto'o le soutient. "Je crois que Joan a un plan", a déclaré Eto'o, cité par Mundo Deportivo. "Ne l'abandonnez pas, car il est très intelligent. J'ai le privilège de l'avoir comme ami et comme frère".