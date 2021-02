FC Barcelone : Enfin le vrai Griezmann !

Antoine Griezmann a retrouvé le moral. Et même l’Amérique le sait... Dimanche dernier, quelques heures après la difficile victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Betis Séville (2-3), le Mâconnais est apparu tout sourire dans les tribunes du stade de Tampa Bay, où les Buccaneers de Tom Brady ont remporté le Super Bowl face aux Kansas City Chiefs (31-9). Il n’était évidemment pas présent de l’autre côté de l‘Atlantique, mais représenté par une pancarte en carton, comme 30 000 autres supporters virtuels.





Koeman le trouve "formidable"



"Antoine a été formidable tout au long de la saison en termes de travail accompli", avait d’abord lancé le technicien néerlandais avant d’en remettre une couche le week-end dernier : "Je me souviens de l'appel que je lui ai passé lorsque j'ai rejoint le Barça. Je lui ai dit que j'avais entièrement confiance en lui. Je sais qu'il n'était pas aussi efficace au début que ces derniers temps. Mais, je n'ai jamais eu de doute à son sujet, car il est très critique envers lui-même. C'est un joueur important et il a toujours travaillé dur pour revenir et trouver le meilleur en lui. Je ne pouvais pas en demander plus."



Ce qui est indéniable, c’est que Griezmann parvient de nouveau à se montrer décisif. Depuis le début de cette nouvelle année, il a ainsi compilé 7 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Les conséquences d’une meilleure entente avec la star Lionel Messi, de l’absence d’un Ansu Fati qui l’avait supplanté avant sa blessure ou d’une adaptation enfin réussie dans ce club pas comme les autres où le moindre petit problème peut prendre d’immenses proportions ? Sans doute un peu de tout ça pour le champion du monde 2018, qui aura à cœur de performer mardi face à un club français, le PSG, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Surtout pour un supporter revendiqué de l’OM comme lui...



Un Omar Charrie spécial "Si j'étais"...