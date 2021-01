FC Barcelone : Enfin le vrai Dembélé ?

Pour la deuxième fois de la saison, Ousmane Dembélé a enchaîné une deuxième titularisation consécutive mercredi soir lors de la victoire du Barça sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (2-3). Une rareté, donc, pour le champion du monde 2018, que son corps laisse enfin tranquille après une énième rechute en décembre, lui qui avait été victime le mois dernier d’une élongation aux ischio-jambiers de la jambe droite.



Et si ce sont surtout Messi et Pedri qui ont fait la différence à San Mames, avec une égalisation du premier au quart d’heure de jeu et un doublé du sextuple Ballon d’Or (38e et 62e), "Dembouz" a encore montré tout ce qu’il pouvait apporter. "Il est beaucoup mieux physiquement", avait confié Ronald Koeman en conférence de presse avant cette rencontre en retard de la deuxième journée de Liga. Le technicien néerlandais ne cachait d’ailleurs pas son affection pour le Normand.

Koeman : " Ousmane est un joueur que j'aime beaucoup"



"Ousmane est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il ouvre les espaces. J'aime ce type de joueurs", avouait-il ainsi. Dembélé, un joueur qui a besoin de confiance, le lui rend bien, avec cette nouvelle prestation convaincante. A tel point qu’en Catalogne, on se demande si le "vrai" Dembélé n’est pas enfin arrivé, après trois premières saisons compliquées, dont une dernière quasiment blanche (5 matchs en Liga) en raison d’une nouvelle blessure à une cuisse.



Auteur face à Eibar, pour son retour fin décembre, de son cinquième but de la saison en quatorze matchs toutes compétitions confondues, l’ancien Rennais monte en puissance, et démontre enfin pourquoi le Barça a déboursé 105 millions d’euros pour le débaucher à Dortmund à l’été 2017. Il a pu souffler en fin de match, Koeman ayant fait rentrer Martin Braithwaite pour le dernier quart d’heure, et sera attendu pour confirmation dès samedi pour un déplacement sur la pelouse de Grenade.

