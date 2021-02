La situation financière désastreuse du FC Barcelone a dominé l'actualité du club catalan cette semaine, mais les problèmes de l'équipe coachée par Ronald Koeman seraient bien pire que ce qu'on pouvait imaginer de prime abord. Le club n'ayant pas payé la totalité des salaires de ses joueurs de l'équipe première.

Le Barça va encore payer une fortune à Messi

La Cadena COPE rapporte ainsi que le club doit encore s’acquitter d'une partie des salaires des joueurs, dont Lionel Messi. Barcelone aurait dû lui verser 72 millions d'euros avant la fin du mois de janvier, mais seulement 8,5 millions d'euros ont été payés à La Pulga, ce qui signifie que le club lui doit encore 63,5 millions d'euros de salaire et de droits à l'image. Il y a quelques semaines, la direction du club Blaugrana a conclu un accord pour reporter une partie des bénéfices de cette saison au cours des prochaines années. Cela a permis au club d'économiser 172 millions d'euros. Et cet accord a affecté tous les joueurs de l'équipe, y compris Messi. Les quatre joueurs qui n'ont pas été touchés sont ceux qui ont récemment signé un nouveau contrat : Gerard Piqué, Clement Lenglet, Marc-André ter Stegen et Frenkie de Jong.



Accusé de ruiner le Barça avec son dernier contrat à plus de 540 millions d'euros, Messi n'a donc pas encore fini de creuser le déficit de son équipe, alors que les Blaugrana ont une dette de 1,173 milliard d'euros, dont 730 millions d'euros à rembourser à court terme.