FC Barcelone : Domenech s'en prend à Griezmann et Dembélé

Natif de Lyon, Raymond Domenech possède un lien spécial avec l'OL, club dans lequel il a entamé sa carrière de joueur, entre 1970 et 1977, et qu'il a également dirigé en tant que coach, entre 1988 et 1993. Mais visiblement, une équipe plus importante encore est présente dans son cœur. Au cours d'un entretien accordé à la Cadena SER, l'ancien coach du FC Nantes a évoqué son rapport avec le FC Barcelone. "Le Barça est mon équipe. Mon père est Catalan, il est né près de Tarragone. J’ai de la famille à Rubi. Je me sens Catalan et j’y vais chaque fois que je peux. J’ai vu mon premier match au Camp Nou quand j’avais 8 ans", a-t-il expliqué.

Messi au PSG ? Domenech penche plutôt pour un retour de Neymar au Barça

De fait, il a été sondé sur divers joueurs de l'équipe dirigée par Ronald Koeman. Ousmane Dembélé, qui revient en forme ces dernières semaines (en sélection, comme sous le maillot du Barça), a été évalué par Domenech, qui n'a pas trouvé que des points positifs au sujet de l'ailier champion du monde 2018. "Il ne pense pas comme les stars. Il pense à jouer, pas aux statistiques et aux buts. Il n'a pas la même mentalité que Messi ou Cristiano, qui veulent gagner et marquer. Il a une qualité exceptionnelle mais il n'a pas cette mentalité", a glissé l'ancien sélectionneur des Bleus, qui ne vendrait pas le joueur, sauf en cas d'une nouvelle blessure. Arrivé en 2019 au Camp Nou, Antoine Griezmann a lui perdu son essence dans l'agressivité, selon Domenech. "Je ne vois pas le footballeur que je connais quand il joue pour le Barça. Même chose en équipe de France. Quand il a signé au Barça, quelque chose s’est passé. Il ne joue pas de la même manière. Ce n’est plus le joueur combatif qu’il était à l’Atlético."



Alors que les rumeurs ne s’atténuent pas autour du futur de Lionel Messi, en fin de contrat avec le Barça en juin prochain, et cela malgré le fait que Joan Laporta soit de nouveau président du club, comme entre 2003 et 2010, Domenech a également exprimé son opinion sur le natif de Rosario. Il ne le voit pas rejoindre le Parc des Princes pour des raisons économiques. "Je ne pense pas que Messi jouera au PSG, je pense qu'un retour de Neymar est plus probable. Mais c'est une opinion, pas une information. Il coûterait très cher et je crois qu'avec le fair-play financier c'est difficile que Messi joue à Paris."