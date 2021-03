FC Barcelone - Dest : "Messi à l'entraînement ? C'est juste incroyable"

+3! What a feeling to score my first La Liga goals! ⚽️⚽️ pic.twitter.com/Bs9UkgH8h6

— Sergiño Dest (@sergino_dest) March 21, 2021

"Au bon endroit pour atteindre mon plein potentiel"

À

Almere

Arrivé au FC Barcelone de façon relativement discrète en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sergiño Dest devient de plus en plus utile au sein de l'équipe dirigée par Ronald Koeman. Avec le récent changement de système et la défense à trois, le latéral bénéficie d'une liberté de mouvement plus importante et accroît aussi sa capacité à faire des différences. Face à la Real Sociedad, dimanche en Liga (1-6), il a inscrit un doublé en faveur des Blaugrana. Avant la rencontre amicale des États-Unis contre la Jamaïque, jeudi, il a jugé sa progression du côté du Camp Nou."J'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé à Barcelone. Le système dans lequel nous jouons en ce moment me convient très bien.(Lionel Messi, ndlr).J'essaie de reproduire certaines choses qu'il fait mais c'est très difficile. J'ai l'impression d'apprendre de tous les joueurs. Je pense que c'est vraiment bon pour ma progression. Je suis au bon endroit pour atteindre mon plein potentiel", a expliqué le natif d'. Cette saison, Dest a disputé 22 matchs en Liga pour un bilan de deux buts et une passe décisive.