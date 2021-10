Le FC Barcelone va prendre son temps pour réintroduire Pedro dans le groupe, alors que le milieu de terrain a récemment connu des difficultés. On a beaucoup parlé de la participation de Pedri en club et en sélection la saison dernière, le milieu de terrain ayant participé à plus de matchs que n'importe quel autre joueur en Europe. Beaucoup ont affirmé que le jeune homme de 18 ans avait trop joué, après une longue saison en club, l'Euro 2020 puis les Jeux olympiques.

Le Barça prend du recul

Pedri lutte d'ailleurs contre une blessure au quadriceps. Le jeune joueur travaillait en vue d'un retour depuis une semaine environ, mais lors de l'entraînement du week-end, il a subi un revers dans son processus de guérison. Des tests ont été effectués lundi pour voir les dégâts de ce revers, et selon Sport, il a été révélé que la cicatrice du quadriceps de Pedri n'avait pas guéri comme espéré. Il va maintenant faire des pas en arrière dans sa récupération et le FC Barcelone ne prendra pas de risques pour son retour, préférant prendre les choses lentement pour bien faire les choses cette fois-ci.