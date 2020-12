FC Barcelone : Des bières offertes par Budweiser aux gardiens battus par Messi

"In this game, no goal is easy"

Which is why we’ve created a custom bottle for all 644 goals Leo Messi scored. Yes, that’s 644 unique bottles.



Sent to all 160 goalkeepers Messi scored against to toast their part in making history.#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/qMTUHz1ZE8



— Budweiser (@Budweiser) December 23, 2020

Lors du succès du Barça sur la pelouse du Real Valladolid, mardi soir en Liga (0-3), Lionel Messi a effacé des tablettes le nom de Pelé, en inscrivant un 644ème but sous le maillot du club catalan, dépassant ainsi les 643 de la légende auriverde avec la tunique de Santos. Par la suite, le natif de Rosario n'avait pas masqué sa joie : ". Je peux seulement remercier tout le monde qui m'a aidé pendant toutes ces années: mes coéquipiers, ma famille, mes amis, et tous ceux qui me supportent tous les jours", avait-il exprimé sur son compte Instagram.En septembre dernier, la marque de bière Budweiser a signé un partenariat avec Messi et après le record de buts du numéro 10, elle a pris la décision de le célébrer à sa façon.. L'ancien gardien du Real Madrid, Iker Casillas, a reçu 17 bières, quand Diego Alves (ancien portier de Valence) a pu dénombrer 21 bières devant sa porte.Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus Turin a tenu à féliciter Messi, après avoir eu, lui aussi, droit, à ses cadeaux (bières 514 et 515).