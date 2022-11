Les Blaugrana ont dépensé 157 millions d'euros pour améliorer leur équipe l'été dernier, en vendant environ 660 millions d'euros d'actifs pour le faire. Cependant, sachant qu'ils pourraient à nouveau être limités par les règles de la Liga l'été prochain, ils pourraient choisir d'investir à nouveau cet hiver.

Pas de négociations pour Depay

Bien sûr, cela signifie que des départs pourraient également avoir lieu. Gerard Piqué a déjà pris sa retraite, mais l'un des autres candidats au départ est Memphis Depay. L'attaquant néerlandais n'a joué que 131 minutes cette saison et est en fin de contrat l'été prochain, ce qui fait de lui un candidat de choix pour partir.



S'adressant à Caught Offside dans sa chronique exclusive, Fabrizio Romano a expliqué sa situation. "L'avenir de Memphis Depay est ouvert. Il y a une chance qu'il parte en janvier, oui - mais la décision dépend aussi des propositions - il est joueur libre en juin, donc il n'accepterait qu'un top club." Il espère cependant qu'une grande Coupe du monde pourrait augmenter sa valeur. "Pour le moment, on me dit qu'il n'y a pas de négociations avec aucun club et la Coupe du monde pourrait être une chance importante pour lui".