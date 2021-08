La journée de samedi a été riche en rebondissements du côté du FC Barcelone. Alors que le club avait annoncé le matin même que ses nouvelles recrues étaient toutes officiellement autorisées à jouer pour la première journée de championnat dimanche face à la Real Sociedad (20h), la Liga a calmé tout le monde en publiant dans la soirée un communiqué affirmant le contraire. Mais quelques minutes après, la ligue espagnole a donné son feu vert.





Le Barça et la Liga ont encore joué au chat et à la souris. Inimitié oblige entre les deux présidents, Javier Tebas et Joan Laporta, c'est Memphis Depay et les recrues estivales du club blaugrana qui en ont fait les frais. Après avoir publié un communiqué à 22h pour annoncer que l'ancien de l'OL n'était pas encore enregistré, la Liga a finalement accepté et validé ce fameux enregistrement administratif quarante minutes plus tard.

Garcia dans l'attente



De fait, Depay pourra jouer face à la Sociedad. Concernant Eric Garcia, le Mundo Deportivo indique que son enregistrement officiel devrait avoir lieu ce dimanche, les papiers étant parvenus plus tard sur le bureau de la Liga. Il devrait également pouvoir disputer le premier match de la saison du FC Barcelone en championnat.

