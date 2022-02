Les Blaugrana affrontent les géants de la Serie A en match retour des seizièmes de finale de l'Europa League après avoir fait match nul 1-1 au Camp Nou la semaine dernière. Xavi devrait faire tourner et utiliser ses options, après une impressionnante victoire 4-1 en Liga sur le terrain de Valence le week-end dernier, les blessures et les suspensions changeant la donne pour l'ancien international espagnol.

Pedri sera de la partie

Eric Garcia devra faire face à un problème de condition physique après avoir été contraint de sortir à la mi-temps du match contre Los Che, mais Gerard Piqué est de nouveau en mesure de débuter le match, après une suspension. Cependant, selon les rapports de Marca, Lenglet et Depay sont tous deux prêts à se rendre à Naples, après des absences respectives de quatre et cinq semaines pour cause de blessure. Pedri devrait également débuter contre les joueurs de Luciano Spalletti, après avoir impressionné en sortie de banc contre Valence.