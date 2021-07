Memphis Depay est en plein rêve éveillé, lui qui a rallié le Barça cet été en tant que joueur libre en provenance de Lyon, après avoir atteint la fin de son bail chez les Gones. L'ancien joueur de Manchester United est impatient à l'idée de commencer les hostilités, lui qui a dévoilé de grandes ambitions pour le futur, comme il l'a confié à Mundo Deportivo après son arrivée en Catalogne.

"Un jour spécial"



"C'est un jour spécial, je suis très excité d’arriver dans ce club et ce stade. Tout est très beau et ce sera une journée incroyable. J'espère gagner de nombreux titres, c'est pourquoi je suis venu dans ce grand club. C'est ce que le club représente, il a une histoire très riche. J'ai hâte de rencontrer tout le monde au club. Je viens de rentrer de vacances et maintenant il est temps de me recentrer. Je veux bien commencer la saison et être totalement concentré ici. Je vais essayer de m'adapter le plus rapidement possible", a ainsi glissé un Depay plus impatient que jamais.



"J'aime jouer un football offensif et être créatif sur le terrain, générer des occasions, des passes décisives et des buts. Le style de jeu du Barça est parfait pour moi. Je suis très heureux." On a hâte de voir ce que ça donne avec Messi et Griezmann...