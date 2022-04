FC Barcelone : Dembélé, tout est pardonné ?

On le sait, les supporters de foot ont cette capacité à retourner leur veste assez facilement. Les socios du FC Barcelone ne sont pas exemptés de la règle et ils l’ont montré notamment dimanche soir à l’occasion de la réception du FC Séville (1-0).



Dans ce choc de la 30e journée du Championnat d’Espagne, le public du Camp Nou a salué la sortie d’Ousmane Dembélé, remplacé dans le temps additionnel de la seconde période par Nico Gonzalez (90e + 1).



Une ovation debout qui contraste avec les sifflets adressés à l’encontre de l’ailier français, par exemple lors de son entrée en jeu le 27 février contre l’Athletic Bilbao (4-0).Ce qui ne l’avait pas empêché de marquer ce soir-là son premier but en Liga. Dimanche, il a encore réalisé une prestation plus que satisfaisante, raison des applaudissements nourris.

Pour l'instant, Xavi en profite

En fin de contrat le 30 juin prochain, le champion du monde 2018 n’a pas prolongé avec le Barça, ce qui avait refroidi les relations entre les deux parties en fin d’année dernière. Devant le refus du clan Dembélé, les dirigeants catalans avaient mis l’attaquant à l’écart fin 2021 avec le souhait de le transférer lors du mercato.



Le conflit mis en veille depuis quelques semaines, son entraîneur Xavi se satisfait de pouvoir l’utiliser. Dembélé a contribué à la remontée de l’équipe au classement (2e).