Les fans du FC Barcelone auront été ravis d'entendre Joan Laporta faire le point cet après-midi sur les négociations avec Gavi, mais il y avait aussi du négatif. Le président du Barça a confirmé qu'il n'y avait aucun mouvement en ce qui concerne la situation d'Ousmane Dembélé. L'ailier français est la deuxième recrue la plus chère de l'histoire des Blaugrana et, pour diverses raisons, dont les blessures, il n'a pas répondu aux attentes.

Pas de réponse du joueur

Jusqu'à l'arrivée de Xavi Hernandez. Le coach catalan a cru en Dembélé dès le début, même lorsque les relations entre le joueur et le club étaient rompues. Cette confiance a été récompensée par 13 passes décisives, plus que n'importe qui d'autre en Liga, malgré un temps de jeu nettement inférieur à celui de la plupart de ses concurrents. Cela a suscité l'optimisme quant à la possibilité de trouver un accord entre les deux parties, Xavi se battant avec acharnement pour le garder. Cet optimisme s'est estompé au cours des dernières semaines et Laporta a confirmé qu'il n'avait pas de nouvelles informations sur le sujet à Sport. "Dembélé a une offre sur la table de notre part, mais il ne l'a pas acceptée. Nous n'avons pas de réponse de sa part."