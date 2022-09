Deuxième joueur le plus cher de l'histoire du Barça, Dembélé a passé la majeure partie de sa carrière à Barcelone à être absent pour cause de blessures. Lorsqu'il a enfin commencé à retrouver une forme physique régulière, les négociations contractuelles ont menacé de l'éloigner du FC Barcelone. Dembélé est arrivé en fin de contrat cet été avant de signer un nouvel accord. Bien qu'il ait été sifflé en février, il a été ovationné à la fin de la saison dernière. S'adressant à Mundo Deportivo cette semaine, Dembélé a admis que ses trois premières saisons au Camp Nou ont été une période délicate.

Une période délicate



"Les trois premières années ont été très difficiles, j'ai eu beaucoup de blessures. Les physios et les préparateurs physiques m'ont prévenu que si je ne travaillais pas aussi en dehors du terrain, je n'allais pas m'amuser sur le terrain, tu ne vas pas beaucoup jouer, tu vas te blesser... Il y a deux ans, j'ai fait un grand changement et tout s'est amélioré." Dans une double interview, il a confié à Sport que cela a commencé à avoir un impact sur son état d'esprit aussi. "J'ai fini par avoir un peu peur, oui. Jusqu'à penser qu'à tout moment je pouvais me blesser. Tout a changé avec l'arrivée de [Ronald] Koeman, j'ai eu une blessure au bassin et cela m'a causé beaucoup de peur. Plus tard, tout a changé, tout s'est amélioré."