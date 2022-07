Tout va bien pour Ousmane Dembélé. Quatre jours après avoir inscrit un doublé contre la Juventus Turin (2-2), l'ailier français du FC Barcelone a encore frappé, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'occasion d'un nouveau match de préparation disputé par les Catalans au cours d'un stage effectué aux Etats-Unis.



Le champion du monde 2018 a ouvert le score d'un tir croisé face aux New York Red Bulls, bien décalé par Raphinha (41eme). La formation de Xavi l'a emporté 2-0 après une réalisation de l'ex de Lyon, Memphis Depay (87eme).



L'attaquant néerlandais avait remplacé Robert Lewandowski, recrue vedette du mercato estival du FC Barcelone, à la 73eme minute. Comme de coutume lors de ces rencontres amicales, Xavi a pu opérer beaucoup de changements en seconde période.



Avec les entrées notamment de Fati, Pjanic, Pedri, Kessié, Piqué ou encore Aubameyang, on a pu encore mesurer la richesse de l'effectif blaugrana cette saison. On comprend mieux pourquoi Frenkie de Jong, titulaire ce samedi, n'est pas vraiment d'accord pour être transféré. Au contraire du comptable barcelonais...