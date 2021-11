[COMUNICADO MÉDICO]

Las pruebas realizadas esta noche a @ANSUFATI han mostrado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/VIje4O92mx



La carrière d'Ansu Fati reprendra-t-elle un jour normalement ? La question est pour l'heure posée puisque le joueur du FC Barcelone, à peine remis d'une longue blessure à un ménisque, a de nouveau dû. La nature de ce nouveau pépin physique a été révélée en soirée par le club blaugrana, et elle n'est pas rassurante.Dans un communiqué, le Barça a donc levé le voile sur cette énième blessure : "Les tests réalisés ce soir sur Ansu Fati ont montré qu'" Une mauvaise nouvelle pour l'international de 19 ans qui avait pourtant inscrit le premier but face à Vigo, et qui espérait pouvoir retrouver la sélection espagnole dans les jours à venir.Cette saison, entre ses problèmes au ménisque et au genou, Ansu Fati a disputé huit matchs, toutes compétition confondues, avec à la clef trois buts en Liga et un en Ligue des Champions.