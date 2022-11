Dernièrement, Quique Sétien a indiqué que ses quelques mois passés à Barcelone ne lui ont pas laissé des souvenirs inoubliables. Il a aussi tenu des propos controversés à l’encontre de Lionel Messi. Le technicien espagnol n’est pas le seul à avoir été déçu de cette expérience du côté du Camp Nou. Le sélectionneur du Mexique, Tata Martino, admet qu'il ne porte pas non plus un regard tendre sur son passage à Barcelone. Un passage qui avait duré un an à peine (2013/2014) et durant lequel les Blaugrana n’ont remporté aucun trophée.

« Ma pire année sur le banc »

Alors qu’il est en train de préparer le Mondial avec la Tri, Martino a déclaré qu'il "mentirait" s'il disait que sa saison en tant qu'entraîneur du FC Barcelone a été celle de sa "splendeur" et celle qu'il a le plus ressentie et appréciée, "car c'est exactement le contraire".



Martino n’a pas vraiment apprécié, mais il a admis que "ce fut une grande expérience d'apprentissage". Il a également précisé que s'il répète "continuellement" que ce fut "la pire année" de sa carrière sur le banc de touche "cela a à voir" avec quelque chose qu'il ressent "personnellement", pour lui-même, car "en aucun cas" il ne peut se sentir "déçu" d'avoir pu "diriger l'une des équipes les plus importantes du monde".



"Il n'y a de reproches pour personne", a-t-il tonné, après avoir assuré qu'il n'est pas "déçu" du FC Barcelone.