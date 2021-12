lors du match qui opposait le FC Barcelone à Alavés (1-1), Sergio Agüero a rapidement compris que la suite de sa carrière était compromise. Souffrant d'une arythmie cardiaque confirmée par différents tests médicaux, l'international argentin à peine arrivé au Barça a donc été contraint de prendre la seule décision raisonnable pour sa santé : prendre sa retraite.C'est dans le Camp Nou et face à un public composé notamment d'officiels et de proches, que l'ancien de Manchester City et de l'Atlético de Madrid a annoncé son retrait officiel., et qu'il a gardé l'espoir de rejouer jusqu'au dernier moment. Très touché, l'Argentin a répété à de multiples reprises que le moment était "très difficile".A trente-trois ans, Sergio Agüero quitte le football avec un palmarès de très haute volée, avec notamment vingt-et-un trophées en poche, mais aussi 427 buts inscrits en 786 matchs.