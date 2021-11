Bien qu'il ait été limogé et remplacé par Xavi Hernandez, laissant les Blaugrana dans une position difficile au niveau national et en Ligue des Champions, Jordi Alba ne veut pas que l'on dise du mal de son ancien entraîneur. "Non", a répondu Alba, lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Xavi aurait dû venir plus tôt. "Je pense que Koeman a fait un très bon travail. Nous avons gagné la Copa Del Rey alors que personne ne s'y attendait, et chaque entraîneur a son propre style. Je suis reconnaissant à Koeman pour ce qu'il a fait avec moi et toute l'équipe."



Alba pense à Koeman et ne l'accable pas



Malgré son affection pour Koeman, Alba a tout de même exprimé son excitation avec l'arrivée de Xavi sur le banc. "Maintenant, nous avons un nouvel entraîneur parce que le président a décidé d'en avoir un et je suis heureux que Xavi soit là", a ajouté Alba. "Il devait venir ici, parce qu'il connaît le club. Je suis très heureux de son arrivée et je suis sûr qu'il va beaucoup nous aider". Parlant davantage de Xavi, Alba a admis qu'il avait une connaissance limitée de l'ancien milieu de terrain en tant qu'entraîneur. "Je ne le connais [en tant qu'entraîneur] que depuis une semaine", a déclaré Alba. "Il a toujours été très intensément impliqué dans le football en tant que joueur, et maintenant en tant qu'entraîneur."