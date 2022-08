L'avenir de Memphis Depay est toujours aussi incertain. En effet, ce dernier n'est plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, seulement un an après son arrivée l'été passé libre de tout contrat. Et malgré les multiples prétendants prêts à l'accueillir, l'ex-Gone n'envisage pas de quitter le vice-champion d'Espagne pour un club moins prestigieux.

La Real Sociedad sur les rangs

El Desmarque affirme que la Real Sociedad, qui voit en l'attaquant de 28 ans un potentiel successeur à Alexander Isak transféré à Newcastle, aurait tenté de s'attacher ses services sous la forme d'un prêt. Et à en croire Sport, l'international néerlandais aurait d'ores déjà décliné la proposition du club basque.



Cependant, alors que le mercato estival est sur le point de fermer ses portes, le Batave reste sur un accord non conclu avec la Juventus en raison de ses prétentions salariales. Et ce, en dépit de contacts conservés avec Erik Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United qui n'a pour le moment formulé aucune offre pour le natif de Moordrecht.