Xavi Hernandez semble déterminé à faire le ménage à Barcelone et à entamer une forme de révolution avant la saison prochaine, admettant même avant le match contre Villarreal qu'il avait déjà dit à plusieurs joueurs de chercher un nouveau club cet été. L'un de ces joueurs est l'attaquant danois Martin Braithwaite. Signé en urgence en février 2020, Braithwaite a passé la majeure partie de l'année 2021-22 blessé. À son retour de blessure, il n'a joué que 22 minutes au cours des mois écoulés depuis janvier.

Braithwaite ne bougera pas

Pourtant, un départ nécessite un certain degré de volonté de la part du joueur lui-même. Quelque chose que Braithwaite n'a guère l'intention de fournir à en croire ses dires. "Ce n'est pas quelque chose auquel je pense. Il me reste deux ans de contrat à Barcelone. Dans le football, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver, mais je suis très calme à ce sujet." Braithwaite a fait ces commentaires à la chaîne danoise TV2.