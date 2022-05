Les Blaugrana vont procéder à un remaniement de leur effectif cet été, avec de nouveaux visages et des départs potentiels au Camp Nou avant le coup d'envoi de la campagne 2022/23. L'attaquant danois Martin Braithwaite devrait faire les frais de ce remaniement de grande envergure. Bien que Braithwaite ait précédemment déclaré qu'il ne cherchait pas activement à quitter le FC Barcelone, avant que son contrat en Catalogne n'expire en 2024, Xavi ne compte pas sur lui comme option la saison prochaine.

Xavi ne compte pas sur lui

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Celta Vigo et Valence ont manifesté leur intérêt pour l'ancien attaquant de Leganes. En plus de l'intérêt pour le joueur en Espagne, Brighton, club de Premier League, a également signalé la possibilité d'un prêt pour le joueur de 30 ans, toujours selon le média sportif catalan.