Martin Braithwaite envisage actuellement de rester au FC Barcelone et n'envisagera de partir que s'il s'engage au sein d'un autre grand club européen. L'attaquant danois profite de son temps au Barça. Et selon SPORT, il n'a aucun intérêt à rejoindre une équipe de milieu de tableau ou qui n'a pas l'ambition de remporter des trophées. L'attaquant a déjà refusé les propositions des équipes de Premier League West Ham et Brighton et Hove Albion, qui lui offraient un salaire raisonnable. Mais Braithwaite ne veut pas faire un pas en arrière dans sa carrière.

Braithwaite s'accroche



Après avoir joué pour Esbjerg, Toulouse, Bordeaux, Middlesbrough et Leganés avant d'arriver au Camp Nou, le joueur de 30 ans veut jouer au plus haut niveau possible. Sa décision a été prise en vue de la Coupe du monde du Qatar 2022, car il veut s'assurer de sa place dans la sélection de son pays. Le Barça attend des offres pour le joueur et est prêt à écouter les propositions jusqu'à la fin de la fenêtre estivale.