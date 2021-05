FC Barcelone - Blessure d’Ansu Fati, la terrible révélation

Le FC Barcelone est préoccupé par le rétablissement d'Ansu Fati concernant sa blessure au genou gauche. Le jeune prodige de 18 ans a subi une opération au ménisque en novembre dernier et devait être absent pendant quatre mois, mais malgré plusieurs traitements, il n'y a pas de date prévue pour son retour. Très vraisemblablement et selon Marca, Ansu Fati ne fera pas partie de l'équipe espagnole à l'Euro cet été. Six mois après sa blessure, Fati s'entraîne toujours loin de l'équipe et effectue un travail individuel. Il a reçu divers traitements sans succès. L'espoir initial était qu'il serait en mesure de figurer dans la dernière ligne droite de la saison, mais sa récupération n'a pas progressé comme prévu.

Fati brisé dans son élan

Avant de se blesser contre le Real Betis le 7 novembre dernier, Ansu Fati avait marqué six buts en 14 matchs avec le Barça cette saison. Et il a raté 37 matchs depuis cette date fatidique. Le jeune ailier n’arrive pas à récupérer de sa blessure au ménisque et une nouvelle opération, la quatrième, est prévue cette semaine selon différents médias. Une véritable tuile pour le club, mais surtout pour le joueur, qui avait connu un début de carrière stratosphérique avant ce coup du sort.