Durant l'été, Jules Koundé et Andreas Christensen sont arrivés au club, mais les problèmes de blessures ont fait que Piqué a été utilisé plus que prévu. Les problèmes de condition physique de Koundé, Christensen et surtout Ronald Araujo ont rendu le FC Barcelone vulnérable en défense jusqu'à présent cette saison en Europe. En moyenne, ils ont encaissé deux buts par match.

Inigo Martinez visé

S'exprimant dans sa chronique exclusive avec Caught Offside, Fabrizio Romano a confirmé que Barcelone serait après un remplacement en janvier. "C'était émouvant de voir une légende comme Gerard Piqué mettre un terme à sa carrière de joueur, mais quelle sera la prochaine étape pour le défenseur qui prend sa retraite, et que fera le FC Barcelone pour le remplacer ?".



"Pour sûr, Piqué rêve de revenir au Camp Nou dans un rôle différent à l'avenir, mais il n'a rien décidé pour l'instant, il est trop tôt." Il est considéré comme acquis que Piqué reviendra au club et se présentera comme président un jour. La seule question est de savoir quand cela se produira et il a même laissé un indice à ce sujet dans sa vidéo d'adieu. En ce qui concerne les plans de janvier, Romano a déclaré que le FC Barcelone étudiait plusieurs noms. "En ce qui concerne Barcelone, ils vont chercher un nouveau défenseur central en janvier, ils ont plusieurs noms sur la liste - Inigo Martinez de l'Athletic Bilbao est l'un d'entre eux, mais pas le seul".