L'attaquant a déjà joué six fois contre les Merengue, mais à chaque fois en Ligue des Champions et avec le Borussia Dortmund. Maintenant, il le fera pour la première fois en Liga. "J'aime jouer contre le Real Madrid", a-t-il déclaré à BarcaTV. Le Clasico est le plus grand match du monde, car tout le monde parle de ce match". Il a également reconnu que Barcelone joue bien en ce moment sous la direction de la légende du club, Xavi Hernandez.

Aubameyang louange Pedri

"Nous sommes en bonne forme en ce moment, nous devons continuer et avoir confiance en nous". Il a aussi évoqué son premier but pour le club, inscrit contre Valence en Liga. "C'était une super passe de Jordi (Alba), a-t-il déclaré. J'ai pris mon temps, mon premier contact était bon et j'ai tiré au but, c'était un beau but." L'attaquant gabonais a également souligné que Pedri est l'un des joueurs qui l'a le plus impressionné depuis son arrivée au club. "La surprise est de voir Pedri jouer, a-t-il déclaré. Il ne perd pas le ballon et fait des choses magiques avec ses pieds. Il joue si facilement. Il donne l'impression que c'est si facile."