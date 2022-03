FC Barcelone : Aubameyang et le Clasico

Le FC Barcelone et le Real Madrid se retrouvent dimanche pour un énième Clasico en Liga. Une rencontre au sommet et que les Catalans attendent de pied ferme. Pour la première fois depuis longtemps, ils abordent ce rendez-vous en étant escortés par une très bonne dynamique et beaucoup de certitudes. Ils n’ont plus perdu depuis le 20 janvier dernier et restent également sur six victoires en sept matches toutes compétitions confondues.

Aubameyang a hâte d’être à dimanche

Les Blaugrana sont donc gonflés à bloc et c’est le cas particulièrement de Pierre-Emerick Aubameyang. L'ancien Gunner va vivre son tout premier Clasico et il a hâte de connaitre ce privilège. « Ce sera la première fois que je jouerai un Clásico. Nous verrons ce que c'est... Mais je veux pouvoir participer à ce match », a-t-il déclaré jeudi.



Le Gabonais a réagi après la victoire contre le Galatasaray en C3 (2-1). Plus que la qualification, il a apprécié la manière vu que son équipe a su se sortir d'une situation mal engagée : « Si nous continuons comme ça, nous pouvons atteindre la finale et gagner cette compétition. Quand nous mettons de l'intensité, nous nous créons beaucoup d'opportunités pour gagner le match. »



Sur le plan personnel, Aubameyang en est à 7 buts sur ses 7 derniers matches avec le Barça. Un rendement dont il se félicite, tout en insistant sur le fait qu’il y a moyen de faire mieux. « J'ai encore marqué, oui, je suis heureux. C'était un match très difficile, Galatasaray a très bien défendu. Nous avons perdu beaucoup de ballons faciles en première mi-temps, puis nous avons été plus performants ».