Le Barça a impressionné lors du Clasico. Et les prestations individuelles comme celle de Pierre-Emerick Aubameyang notamment, ont été sensationnelles. Le Gabonais n'est pas le seul à être bien sorti du jeu. Ronald Araujo s'est vu confier la tâche la plus difficile, celle d'enchaîner Vinicius Junior, et il s'est épanoui au sein de la position d'arrière droit, un poste où il n'est pas habituellement utilisé.

Le Barça doit se forcer à faire un effort

L'Uruguayen n'a pas seulement fait cela, il est aussi monté à l'autre bout du terrain et a marqué sur un corner d'Ousmane Dembele, en battant bien Thibaut Courtois. Son contrat expire en 2023 et son renouvellement n'a pas encore été signé. La première offre du club qu'il a jugée insuffisante. De grandes équipes le veulent et sont prêtes à payer plus que le FC Barcelone. Cependant, il donne la priorité au club catalan, où il se sent bien, mais il doit aussi faire attention à l'aspect économique.