Ronald Araujo pense que sa première saison en tant que joueur de l'équipe première de Barcelone l'a aidé à mûrir et à acquérir de l'expérience, malgré une blessure qui l'a mis à l'écart pendant quelques semaines. L'international uruguayen, qui a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, a exprimé sa satisfaction pour sa campagne 2020-2021.

"Une excellente saison"

"Je pense que c'était une excellente saison, ma première avec l'équipe première", a déclaré Araujo aux médias officiels de Barcelone. "J'ai joué de nombreux matchs et je suis très heureux pour la saison que j'ai faite. J'ai aussi eu une blessure. C'est un processus d'apprentissage. J'ai ajouté beaucoup d'expérience et je pense que pour cette saison, je suis plus mature. Si Dieu le veut, de grandes choses viendront. J'ai appris en jouant et c'est très important mentalement. J'ai beaucoup appris. Cette année, je me sens un peu plus expérimenté à tous points de vue", a encore glissé le joueur catalan.