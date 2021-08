FC Barcelone : Après Piqué, Busquets et Alba baissent leur salaire

❗ DERNIÈRE MINUTE

Le fair-play financier respecté, Agüero inscrit

Il y avait déjà eu Gerard Piqué. Le 14 août dernier, le défenseur central du FC Barcelone avait considérablement diminué sa paie pour permettre à Barcelone de recruter, et inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj pour la saison 2021-2022 de Liga. L'ancien international espagnol a été rejoint dans son geste par deux des quatre capitaines du club catalan, ce mardi. Comme communiqué par le Barça, Sergio Busquets et Jordi Alba ont également opté à une réduction de salaire."Les réductions de salaires de Sergio Busquets et Jordi Alba, deux des quatre capitaines du FC Barcelone, ont été signées mardi après-midi.ont baissé leur salaire pour cette saison et ont différé le paiement du reste de leurs années de contrat. Ces adéquations s'ajoutent à celle de Gerard Piqué, qui avait permis de pouvoir inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj à la Liga. Ainsi, le FC Barcelone a pu inscrire tous ses joueurs à la LFP", peut-on lire sur le site officiel du Barça. Dans une saison forcément particulière pour le Barça, avec le départ de Lionel Messi au PSG, l'équipe dirigée par Ronald Koeman a débuté la Liga par un succès face à la Real Sociedad (4-2), avant d'être tenue en échec par Bilbao (1-1) puis de s'imposer face à Getafe (2-1).