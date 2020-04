FC Barcelone : Ansu Fati, l'élu de Messi

[ RÉSUMÉ VIDÉO] #LaLiga

Et puis, preuve qu’il ne s’agit pas seulement de paroles, Ansu Fati est aussi entré dans le business de Lionel Messi. Plus exactement de son frère Rodrigo, devenu son agent. Il est tout à fait permis – voire probable - de penser que Lionel s’en est mêlé, le natif de Guinée-Bissau étant alors à deux doigts de quitter le club face aux refus de revalorisation de la direction… jusqu’à l’intervention de son nouvel agent. D’après les dernières révélations de Mundo Deportivo, il n’est même plus question de le prêter, sauf demande expresse de sa part, et il pourrait aller jouer avec la réserve lorsqu’il n’est pas convoqué avec l’équipe première. Ce que dément pourtant Sport...



Des records de précocité en pagaille

Voilà l’adoubement dont aurait rêvé Antoine Griezmann… Lionel Messi a jeté son dévolu sur Ansu Fati, 17 ans, et ce à plus d’un titre. Celui de la filiation sportive, déjà : « Je l’aime vraiment beaucoup, j’essaie de l’aider et de le soutenir, confiait le sextuple Ballon d’Or au mois de septembre, pour le site de la FIFA. C’est un joueur fantastique, il a tout ce qu’il faut pour réussir. J’aimerais qu’il prenne les choses avec calme et petit à petit, sans pression. » Jamais l’Argentin, de quinze ans son aîné, ne s’est exprimé ainsi à propos d’un coéquipier.

C’est bien avec les Blaugrana et son nouveau mentor, qui lui a offert deux passes décisives pour ses derniers buts début février (un doublé face à Levante), que la suite semble s’écrire. Rappel statistique : Ansu Fati a attendu 19 matchs pour marquer cinq buts avec le Barça, là où Lionel Messi avait dû patienter 31 rencontres. Il avait aussi marqué son premier but au bout de trois matchs, contre treize pour son illustre partenaire.

Plus jeune joueur à évoluer en Liga depuis 78 ans (à seize ans et 298 jours), il est aussi devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des Champions, du Camp Nou, ou le plus précoce à inscrire un doublé en Championnat d’Espagne… Battre Lionel Messi dans ses plus jeunes années n’est déjà pas un mince exploit. L’avenir dira si ce n’était qu’un début.