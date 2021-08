FC Barcelone : Ansu Fati, le rayon de soleil ?

271. Comme le nombre de jours passés par Ansu Fati loin des terrains, jusque’à cette vidéo prise jeudi et publiée par le joueur sur son Instagram, dans laquelle on le voit toucher le ballon, au centre d’entraînement de Barcelone. S’il est encore seul, et qu’il n’a pas encore repris l’entraînement collectif, ce premier retour pourrait apporter un peu de baume au coeur aux supporters de Barcelone, encore groggy suite au départ de Lionel Messi.

Quatre opérations au genou...

Auteur de 13 buts et 5 passes en 43 apparitions depuis ses débuts, le jeune prodige espagnol, seulement 18 ans, représente en effet l’avenir du Barça. Sa blessure, une rupture du ménisque du genou gauche, le 7 novembre dernier face au Betis Seville, marquait le premier coup d’arrêt de sa carrière. Un pépin d’autant plus grave que le jeune joueur originaire de la Guinée-Bissau a ensuite enchaîné les galères, avec pas moins de quatre opérations, ce qui l’aura privé de l’Euro, ainsi que des Jeux Olympiques. Désormais en phase de reprise, Ansu Fati ne sera pas de trop dans l’éventail de Ronald Koeman. Alors qu’Ousmane Dembélé ne devrait revenir qu’en octobre et que Lionel Messi a désormais quitté le navire, son profil percutant fera beaucoup de bien pour occuper les côtés du front offensif catalan.

Une pensée pour Messi

En attendant d’à nouveau martyriser les défenses adverses, le jeune prodige a tout de même souhaité rendre hommage à son désormais ancien coéquipier, sur son compte Instagram. « Tous les garçons qui viennent à la Masia rêvent de pouvoir jouer avec toi, je me sens chanceux de l'avoir réalisé. Je tenais à te remercier pour ces deux années, pour tes gestes d'affection envers moi et pour tout ce que j'ai appris, écrit-il. Leo Messi, ma famille et moi te serons toujours profondément reconnaissants, je te souhaite, ainsi qu'à tes proches, tout le meilleur. » Un joli message avant de repartir travailler dans l’ombre. Plus pour très longtemps...