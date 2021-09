FC Barcelone : Ansu Fanti récupère le 10 de Messi

Il avait commencé par le numéro 30. Pendant deux ans, le jeune Lionel Messi avait porté un maillot floqué de ce numéro, avant de porter le 19 les deux années suivantes. En 2008-2009, il s'était emparé du 10 pour ne plus le lâcher jusqu'à. Plus d'une décennie plus tard, un nouveau joueur blaugrana a accepté de reprendre le flambeau.Et. A tout juste dix-huit ans, le grand espoir du Barça va donc arborer le numéro 10 dans son dos, comme le club catalan l'a annoncé mercredi, en même temps qu'il a divulgué celui que porteront chacun des joueurs de l'équipe.Ansu Fati reste sur une saison quasi blanche avec le FC Barcelone, lui qui a passé dix mois à se remettre d'une blessure au ménisque du genou gauche contractée lors de la victoire de son équipe le 7 novembre 2020 face au Real Betis (5-2).