Alves : "Ce que je ressens à l'intérieur est inexplicable"

Il s'agit du premier choix fort de Xavi : le nouvel entraîneur du FC Barcelone a attiré un autre grand nom de l'histoire du club en la personne de Daniel Alves. Après un premier passage marquant, le Brésilien, joueur en activité le plus titré au monde, a bien l'intention d'apporter son expérience pour redorer le blason du Barça.Présenté en costume et claquettes - en référence à sa première présentation en 2008 - l'international auriverde n'a pas caché ses ambitions. «, s'est-il enthousiasmé dans des propos retranscrits sur le site officiel du FC Barcelone. Ce que je ressens à l'intérieur de moi est inexplicable. Je suis plus qu'heureux. Je n’aurais jamais imaginé cela. Je disais à des amis que la première fois ici était inoubliable, mais je pense que c'est aussi le cas pour cette fois-ci. » Le ton est donné.