FC Barcelone : Alves prend la défense de Dembélé

Cinquième de Liga, le FC Barcelone se prépare à disputer un choc face à l'Atlético de Madrid, ce dimanche sur la pelouse du Camp Nou (16h15) dans le cadre de la 23ème journée du Championnat d'Espagne. En cas de succès, les joueurs dirigés par Xavi passeront d'ailleurs devant les Colchoneros d'Antoine Griezmann et Luis Suarez au classement. Ces dernières heures, ce sont surtout la liste pour la Ligue Europa et le cas d'Ousmane Dembélé qui ont été au centre de l'actualité du club. Deux sujets abordés par Daniel Alves, lors d'un entretien accordé à Movistar.

"Il faut profiter du fait qu’il soit là"

Revenu au FC Barcelone à 38 ans, le latéral droit n'a pas été retenu dans la liste pour la compétition, victime du règlement de l'UEFA qui stipule qu'entre la liste du début de saison et celle de février, seulement trois nouveaux joueurs peuvent être éligibles. En l’occurrence, le club catalan a opté pour les inscriptions de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Bien que déçu par son absence, Alves a vu le côté positif. " Quand on est prédisposé à aider, quitte à rester dehors, on est le bienvenu. Ce sont d'autres phases de la vie qu'il faut accepter. J'aurais aimé être à l'intérieur, mais nous avions quatre joueurs pour trois places et c'était mon tour. Vous devez l'accepter, mais vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez offrir", a jugé le Brésilien.



Concernant Ousmane Dembélé, dont le contrat en vigueur jusqu'en juin prochain pourrait être rompu, Alves a jugé que le FC Barcelone devait se focaliser sur la présence du champion du monde 2018 dans son effectif. " Tant que tu es encore dans le club, tu dois défendre ton maillot, défendre ton coéquipier. S'il part à la fin de la saison, regarde, il reste cinq mois, il faut profiter du fait qu'il soit là. Il y a des situations où vous devez être plus intelligent que votre ego. Il faut réfléchir intelligemment et profiter du fait que le joueur soit là. Nous essayons ici de créer un environnement sain et positif, où il n'y a pas de mauvaises vibrations", a glissé le latéral, avant de conclure : "Le Barça va revenir".