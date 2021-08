Selon les médias espagnols, Sergio Aguero envisage un transfert dès janvier de l'autre côté de l'Atlantique, direction la MLS. Le journaliste Phil Kitromilides a laissé entendre que des sources proches de Barcelone lui avaient annoncé la nouvelle. Le FC Barcelone est encore sous le choc du départ de Messi. L'Argentin voulait rester au Camp Nou et avait accepté une baisse de salaire de 50%, mais la situation financière du Barça ne le permettait pas. Messi a rejoint le Paris Saint-Germain, où il retrouvera l'ancien capitaine du Real Madrid Sergio Ramos, son ami proche Neymar et Kylian Mbappé.

Aguero déçu de l'absence de Messi

Sergio Aguero avait rejoint Barcelone plus tôt cet été via un transfert gratuit depuis Manchester City. L'Argentin, 33 ans, est le meilleur buteur de l'histoire de City, marquant 260 buts en 390 apparitions dans les Eastlands. "El Kun" avait rejoint City depuis l'Atletico Madrid, où il avait inscrit 100 buts en 230 apparitions. Le buteur né à Buenos Aires est actuellement blessé jusqu'en novembre.